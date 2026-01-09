Starker Schneefall – und trotzdem läuft zunächst alles nach Plan. Wie die Verkehrsbetriebe die Busse und Bahnen am Morgen auf Kurs halten. Trotzdem ist Vorsicht für Passagiere jetzt besonders wichtig.

Leipzig/Dresden - Der starke morgendliche Schneefall hat die Verkehrsbetriebe in Leipzig und Dresden kaum beeinflusst. Der Verkehr sei bei Bussen und Bahnen planmäßig angelaufen, hieß es auf Anfrage.

Man habe rechtzeitig angefangen, die Strecken zu räumen. Bei einem Zehn-Minuten-Takt der Straßenbahnen blieben die Gleise auch frei, sagte ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Auch die Oberleitungen seien frei. Zwar seien die Haltestellen zunächst freigeräumt worden, aber bei dem starken Schneefall seien diese schnell wieder eingeschneit worden. Er appellierte daher an die Fahrgäste, sehr vorsichtig zu sein und wenn möglich, nicht vor die Tür zu gehen.

Auch in Dresden lief der Morgen zunächst planmäßig an. Dies sei aber eine Momentaufnahme, betonte ein Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Busfahrer würden sich den Straßenverhältnissen anpassen und entsprechend langsamer fahren.