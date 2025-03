Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam verliert ein weiteres Talent. Maxim Orlov wird auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Klasse spielen.

Potsdam - Handball-Bundesligist 1. VfL Potsdam muss ein weiteres Talent ziehen lassen. Maxim Orlov hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf unterschrieben, wie der Aufsteiger mitteilte.

Der 23 Jahre alte Mittelmann, der am Sonntag bei der 28:30-Niederlage bei Mitaufsteiger Bietigheim mit sieben Treffern erfolgreichster Potsdamer Schütze war, war 2021 von der A-Jugend der Füchse zum Kooperationspartner gewechselt.

Nach dem Aufstieg in die zweite Liga musste der in Kreuztal bei Dortmund geborene Orlov nach einer schweren Knieverletzung von Oktober 2022 bis September 2023 pausieren. Anschließend trug er seinen Teil zum Aufstieg in die Bundesliga bei, der er auch im kommenden Jahr erhalten bleibt.