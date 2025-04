Am Osterwochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft. Nach einem trüben Karfreitag besteht jedoch die Chance auf mehr Sonnenschein am Sonntag.

Hannover - Wer am Ostersonntag auf Ostereiersuche gehen möchte, kann in Niedersachsen und Bremen auf überwiegend trockenes Wetter hoffen. Nachdem sich Nebel aufgelöst hat, sollen sich am Feiertag Sonne und Wolken abwechseln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage mitteilte. Die Temperaturhöchstwerte sollen 12 Grad auf den ostfriesischen Inseln, 17 Grad in Bremen und bis zu 21 Grad im Harzvorland erreichen.

Vorher, am Karsamstag, lässt sich die Sonne zunächst kaum blicken. Laut den Meteorologen ziehen viele Wolken über Niedersachsen, die im äußersten Osten auch Regen bringen. Erst am Nachmittag soll die Wolkendecke dünner werden und die Sonne etwas scheinen. Die Höchstwerte sollen dann zwischen 10 und 17 Grad liegen.

Am Ostermontag erwartet der Wetterdienst von Südwesten kommend neue Schauer und einzelne Gewitter. Dann soll die Temperatur maximal 20 Grad erreichen.