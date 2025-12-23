Die Täter brachen am Wochenende einen Container bei einem Baumarkt auf. Die Polizei hat eine Bitte an die Bevölkerung.

Harsum - Palettenweise Feuerwerk haben Unbekannte in Harsum im Landkreis Hildesheim gestohlen. Die Täter waren dazu am Wochenende in einen Container eines Baumarktes eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine Spur zu den Tätern gibt es demnach bisher nicht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Überfall nördlich von Hildesheim. Konkret habe sich die Tat vermutlich zwischen dem 19. und 22. Dezember ereignet.