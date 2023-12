Zwickau - Ein Ladendieb ist in Zwickau auf frischer Tat ertappt worden. Der 38-Jährige habe in einer Drogerie in der Inneren Plauenscher Straße Parfüms im Wert von rund 1500 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Ladendetektiv stellte den Mann laut Polizei am Freitagvormittag, er wurde vor Ort festgenommen.

Ein Ermittlungsrichter habe am Samstagvormittag in einem beschleunigten Verfahren einen Haftbefehl erlassen. Der 38-Jährige war laut Polizei bereits „einschlägig polizeibekannt“.