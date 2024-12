Parkdeck in Kreuzberg brennt in voller Ausdehnung

Berlin - In Berlin-Kreuzberg brennt laut Angaben der Feuerwehr ein Parkdeck in voller Ausdehnung. Die Lage sei bisher unübersichtlich, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht. Rund 90 Einsatzkräfte seien vor Ort. Bislang gebe es keine Meldungen zu Verletzten. Details waren noch unklar. Am Silvesterabend hatten in einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg fünf Autos und ein Motorroller gebrannt.