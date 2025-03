Bremen - Weil ein Passagier zu betrunken für einen Urlaubsflieger nach Mallorca war, hat ein Pilot am Flughafen in Bremen den Start seiner Maschine abgebrochen. Während der Pilot sein Flugzeug vom Typ Boeing 737 zur Startbahn steuerte, fiel der 53 Jahre alte Fluggast der Kabinencrew auf, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagt. Demnach ignorierte der Mann die Sicherheitshinweise und ging die Crew verbal aggressiv an. Der Pilot entschied sich daraufhin, mit seiner Maschine am Sonntagabend am Boden zur Startposition umzukehren und den Passagier vom Flug auszuschließen.

Alarmierte Bundespolizisten holten den Mann aus dem Ferienflieger. Auch seine 56 Jahre Ehefrau verließ daraufhin das Flugzeug. Sie trat laut der Bundespolizei freiwillig von dem Flug zurück. Die Beamten begleiteten dann das Ehepaar zur Wache der Bundespolizei. Das Flugzeug konnte wegen des Polizeieinsatzes erst mit 45 Minuten Verspätung Richtung Spanien abheben.

Der Mann gab laut dem Sprecher der Bundespolizei zu, vor dem Flug Alkohol getrunken zu haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 53-Jährige aber. Gegen den Mann läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Neben einem Bußgeld drohen dem Mann laut der Bundespolizei auch Regressforderungen der Fluggesellschaft wegen des verspäteten Starts.