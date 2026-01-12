Der FC St. Pauli war am Wochenende zum Zuschauen gezwungen. Sein Spiel fiel aus. Der VfL Wolfsburg erlebte bei den Bayern indes eine historische Niederlage. St. Paulis Trainer lässt das kalt.

Hamburg - FC St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin will das 1:8 des VfL Wolfsburg beim FC Bayern München nicht als Maßstab für die Leistungsstärke der Niedersachsen ansetzen. „Das Spiel darf nicht verfälschen“, sagte der 52-Jährige bei der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Bundesliga-Spiel der Hamburger am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) in Wolfsburg.

Die Wolfsburger hätten es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Die Bayern hatten dann aber „diese Galligkeit, weiterhin Tore zu machen“, sagte Blessin. Deswegen würden sich die Wolfsburger „auch schütteln und dementsprechend eine Reaktion zeigen wollen. Und da müssen wir einfach dagegenhalten von unserer Seite“, sagte er weiter. „Also deswegen: Voller Fokus darauf.“

Wolfsburg für Blessin kein Abstiegskandidat

Mit einem Sieg am Mittwoch könnte seine Mannschaft in der Tabelle am VfL Wolfsburg in der Tabelle vorbeiziehen und wichtige Punkt im Kampf um den Klassenverbleib holen. Die Wolfsburger sieht Blessin dennoch nicht als Abstiegskandidat.

„Tabellarisch sieht es momentan so aus, dass man das sagen könnte“, meinte er. Er selbst sehe das nicht so, „weil einfach die Qualität so gut ist und so groß ist.“ Das hätten sie in den Spielen davor gezeigt, „und das eine Spiel gegen Bayern wird mich jetzt nicht veranlassen, dass ich jetzt was anderes sage“.

Zwangspause für den FC St. Pauli

Während der VfL Wolfsburg am Sonntagabend in München seine höchste Niederlage in seiner Bundesliga-Geschichte erlebte, hatte der FC St. Pauli am ersten Spieltag des Jahres zwangsfrei. Wegen der extremen winterlichen Bedingungen in Hamburg war die Partie gegen RB Leipzig abgesagt worden.

„Generell war das eine unbefriedigende Situation. Wir wollten ja alle spielen“, sagte Blessin. „Dann hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, und wir mussten anderweitig gucken, wie wir die Konzentration hochhalten, aber natürlich eine gewisse Belastung dann auch haben.“