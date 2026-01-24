Aue - Pavel Dotchev und Mirnes Pepic haben ihren ehemaligen Verein Erzgebirge Aue wieder auf die Abstiegsplätze der dritten Liga befördert. Mit dem SSV Ulm siegten der Trainer und der Mittelfeldspieler bei ihrer Rückkehr ins Erzgebirgstadion mit 2:0 (0:0). Aue liegt mit 22 Punkten auf dem 17. Platz, der Zweitligaabsteiger ist mit drei Zählern weniger 18.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag kurz nach der Pause für eine Vorentscheidung. Zunächst nutzte Marcel Seegert einen kapitalen Fehler vom Auer Schlussmann Louis Lord zur Gästeführung (48.). Sechs Minuten später traf Pepic, der bereits die Vorlage zum 1:0 gegeben hatte, zum zweiten Mal für die Gäste.

Eine mögliche Aufholjagd machte zudem Ryan Malone zunichte. Der Kapitän foulte in Hohe der Mittellinie seinen ehemaligen Mitspieler mit der offenen Sohle und sah die Rote Karte (65.). Ulm besaß im Anschluss noch einige Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung, vergab diese aber kläglich. Elias Löder traf dann doch noch in der Nachspielzeit zum 3:0.