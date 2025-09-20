Berlin - Die Bewohner einer Wohnung in Steglitz-Zehlendorf haben während ihres Urlaubs einen Einbruch im eigenen Zuhause beobachtet. Sie haben aus der Ferne über die Überwachungskameras zwei unbekannte Männer in ihrer Wohnung entdeckt, so die Polizei. Demnach alarmierten die Bewohner am Freitagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei, sodass die beiden 31-jährigen Eindringlinge auf frischer Tat ertappt wurden. Die Tatverdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam und sollen noch heute vor ein Bereitschaftsgericht geführt werden.