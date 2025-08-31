weather wolkig
Beim „Ovelgönner Pferdemarkt“ in der Wesermarsch kommt es zu einer Pfefferspray-Attacke: 18 Gäste werden verletzt. Tatverdächtig ist ein 32 Jahre alter Mann.

Von dpa 31.08.2025, 10:19
Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. (Archivbild)
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ovelgönne - Auf dem Ovelgönner Pferdemarkt im Landkreis Wesermarsch sind in einem Festzelt 18 Personen durch Pfefferspray verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 32 Jahre alter Mann, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die leicht verletzten Gäste des Festes seien vor Ort behandelt worden.

Polizei ermittelt

Die Hintergründe der Tat in der Nacht zu Sonntag seien aktuell noch völlig unklar - die Polizei sucht nach Zeugen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.