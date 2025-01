Zwei Jugendliche sprühen mit Pfefferspray in einer Schule. Sieben Schüler werden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Pfefferspray in Schule versprüht – sieben Verletzte

In Georgsmarienhütte

Zwei Jugendliche haben in einer Schule in Georgsmarienhütte Pfefferspray versprüht, sieben Schüler wurden verletzt. (Symbolbild)

Georgsmarienhütte - Zwei Jugendliche haben in einer Schule im Landkreis Osnabrück Pfefferspray versprüht, dabei wurden insgesamt sieben Schüler verletzt. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Schüler hatten das Tierabwehrspray in Georgsmarienhütte auf der Jungentoilette versprüht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Verursacher sowie fünf weitere Mitschüler erlitten leichte Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ins Krankenhaus musste laut Polizei niemand. Die Schule wurde für den restlichen Tag geschlossen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.