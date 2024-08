Auf dem Altstadtfest in Jever müssen mehrere Besucher medizinisch versorgt werden. Was ist passiert?

Pfefferspray in Toilette auf Volksfest in Jever versprüht

Jever - Ein Unbekannter hat in einem Toilettenwagen auf dem Altstadtfest in Jever im Landkreis Friesland Pfefferspray versprüht. Dabei seien in der Nacht mehrere Personen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Verletzten seien noch vor Ort von Rettungssanitätern medizinisch betreut worden.

Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.