Bernau - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 51-Jähriger im Landkreis Barnim einen Unfall verursacht, bei dem neben ihm selbst zwei weitere Männer verletzt worden sind. Polizisten stellten am Samstagmorgen im Bereich Löhme fest, dass vor ihnen ein Auto fuhr, das nach einer Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Sie wollten den Fahrer daraufhin stoppen, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige gab jedoch Gas. In Bernau raste er schließlich frontal in einen entgegenkommenden Wagen.

Bei dem Unfall wurde der 51-Jährige laut Polizei schwer verletzt. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Autos sowie dessen gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle Männer kamen in Krankenhäuser. Nach den Angaben der Polizei stand der Unfallfahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis.