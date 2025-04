Buchholz - Eine Kutschfahrt in Nordhausen ist mit einem Unfall und mehreren Verletzten geendet. Bei der Einfahrt in einen Feldweg waren die Tiere des Vierergespanns am Sonntag außer Kontrolle geraten und durchgegangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kippte die Kutsche und überschlug sich. Die drei Insassen wurden dabei verletzt - ein 55-Jähriger offenbar so schwer, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.