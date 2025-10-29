Stau-Chaos im Westen Berlins: Nach einem Unfall auf der A100 ging nichts mehr. Autofahrer standen über eine Stunde lang im Stau.

Auf der Stadtautobahn A100 gab es am Mittwoch einen Verkehrsunfall. (Archivfoto)

Berlin - Nach einem Unfall auf der A100 war die Autobahn im Westen Berlins mehrere Stunden gesperrt. Unterdessen sei die Sperrung wieder aufgehoben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am späten Abend.

Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, passierte der Unfall am Nachmittag im einspurigen Bereich zwischen Spandauer Damm und Dreieck Funkturm. Dieser Abschnitt der Stadtautobahn wurde in Richtung Treptow gesperrt. Autofahrer standen nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale weit über eine Stunde im Stau. Vorübergehend war auch der Tunnel Flughafen Tegel gesperrt.