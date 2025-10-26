Zwei Wahlgänge waren nötig, nun steht fest, wer das neue Stadtoberhaupt der Bergstadt ist.

Zweite Runde in der Wahl zum Oberbürgermeister in Freiberg. (Symbolbild)

Freiberg - Philipp Preißler von den Freien Wählern ist neuer Oberbürgermeister der Stadt Freiberg. Der Kandidat setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Konkurrenten durch und kam am Abend nach vorläufiger Auszählung auf 45,96 Prozent der Stimmen.

Im ersten Wahlgang Ende September erreichte keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit. Die Wahlberechtigten in der Stadt mit etwa 41.000 Einwohnern waren daher zu einem zweiten Wahlgang aufgerufen.

Der Einzelbewerber Stefan Krinke hatte nach dem ersten Wahlgang seine Kandidatur zurückgezogen. Eigentlich wollte auch CDU-Kandidat Steve Ittershagen seinen Rückzug erklären, wegen eines Formfehlers wurde dieser aber nicht anerkannt. Damit landete Ittershagen erneut auf der Kandidatenliste.

Angetreten waren auch Christian Pudack (Freiberg für alle) - er kam im zweiten Durchgang auf 24,89 Prozent der Stimmen. Jens Uhlemann von der AfD verbuchte 18,48 Prozent.

Die Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Freiberg war notwendig geworden, weil der bisherige Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) inzwischen Landrat die Geschicke des Kreises Mittelsachsen ist.