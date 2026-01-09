Die eisigen Temperaturen treffen besonders die Menschen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Gesundheitsminister Philippi fordert deshalb, in diesen Tagen genauer hinzuschauen.

Hannover - Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi hat eine ökumenische Essensausgabe in Hannover besucht und dabei aufgerufen, Obdachlose nicht zu übersehen. „Die letzten Wintertage waren eine große Herausforderung, insbesondere für obdachlose und ältere Menschen“, sagte der SPD-Politiker. Er dankte den Helfern und erinnerte daran, gerade bei den winterlichen Temperaturen die Augen offenzuhalten. „Sprechen Sie also Menschen, die in der Kälte sitzen oder liegen, an – gehen Sie nicht einfach vorbei“, so Philippi. Dies könne im Zweifel Leben retten.

Diakonische Angebote für Obdachlose, besonders in der kalten Jahreszeit, gibt es etwa in Hannover am Raschplatz und am ZOB, in Göttingen, Hildesheim und Braunschweig.