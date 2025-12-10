Die exotischen Pflanzen im Palmenhaus haben es auch im Winter gerne warm - und sorgen damit für hohe Heizkosten. 1.000 Quadratmeter Spezialstoff sollen dagegen helfen.

Dresden - Das über 150 Jahre Palmenhaus im Schlosspark Pillnitz hat einen neuen Energieschirm bekommen. Dabei handelt es sich um eine textile Schutzschicht, die unter den Glasflächen ausgefahren wird, wie das Schlösserland Sachsen mitteilte. Sie soll die Wärmeabstrahlung verringern und so die Energiekosten reduzieren.

Bis zu 30 Prozent weniger Energieverbrauch

Das Palmenhaus beherbergt exotische Pflanzen aus Südafrika, Australien und Neuseeland, die auch im Winter eine Mindesttemperatur von 18 Grad brauchen. Die Kosten für Energie waren in dem einfach verglasten Pflanzenschutzhaus hoch - 2024 beliefen sie sich auf 95.000 Euro. Der neue Energieschirm soll den Verbrauch um 20 bis 30 Prozent senken und gleichzeitig die denkmalgeschützte Stahlguss-Glas-Konstruktion erhalten.

1.000 Quadratmeter Spezialstoff

In den vergangenen sieben Monaten wurde der 16 Jahre alte Vorgänger durch neue Energie- und Rollschirme sowie zusätzliche Wärmedämmung an den Wänden ersetzt. Zum Einsatz kamen mehr als 1.000 Quadratmeter eines gut isolierenden, feuerfesten Kunststoffgewebes. Die Modernisierung kostete 148.800 Euro.