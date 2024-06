Halle - Bezogen auf die Einwohnerzahl hat es in Sachsen-Anhalt zuletzt weniger Pkw gegeben. Zum 1. Januar waren 558 Pkw je 1000 Einwohner gemeldet, ein Jahr zuvor waren es noch 562 gewesen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Dem Rückgang waren Jahre des kontinuierlichen Zuwachses vorausgegangen. Dabei liegt die Pkw-Dichte in Sachsen-Anhalt deutlich unter der bundesweiten von 582 Pkw je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auch der Wert war leicht rückläufig.

Innerhalb Sachsen-Anhalts war die Pkw-Dichte in den kreisfreien Städten Halle (393 Pkw je 1000 Einwohner) und Magdeburg (466 Pkw je 1000 Einwohner) am geringsten. Im Saalekreis mit 630 sowie im Landkreis Börde mit 626 Pkw je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden die höchsten Werte registriert.

Insgesamt seien in Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2024 genau 1.220.279 Pkw zugelassen gewesen, so das Statistische Landesamt.