Westlich von Leipzig kommt es am Morgen zu einem schweren Unfall. Ein Pkw stößt frontal mit einem Lkw zusammen - mit fatalen Folgen für den Autofahrer.

Markranstädt - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Markranstädt (Landkreis Leipzig) mit seinem Wagen beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige erlag trotz Wiederbelebungsversuchen am Morgen an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Laut ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer auf der B186 einen Lastwagen überholen wollen.