Bei einem Zusammenstoß von Pkw und Sattelzug auf der A4 ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei sperrt die Strecke und bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Schwerer Unfall auf der A4: Ein Mensch stirbt, nachdem ein Pkw und ein Sattelzug kollidieren. (Symbolbild)

Herleshausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) ist ein Mensch getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen am Mittag zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Westen ein Pkw und ein Sattelzug zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Maßnahmen der Einsatz- und Rettungskräfte an der Unfallstelle dauern den Angaben zufolge an. Die A4 sei derzeit in Fahrtrichtung Westen voll gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.