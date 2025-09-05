Seit Jahrzehnten üben sie ihren Beruf aus - und sind mittlerweile eine Rarität. Die Handwerkskammer Halle verleiht dafür besondere Meisterbriefe.

Halle - Die Handwerkskammer Halle hat Meisterinnen und Meister geehrt, die besonders lange im Beruf sind. Unter anderem hätten vier Jubilare einen Platin-Meisterbrief erhalten, teilte die Kammer mit. Sie hatten vor 70 Jahren ihren Meister gemacht.

Die Platin- und Eiserne Meisterbriefe seien in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen worden, hieß es. „Wir haben die Ehrungen eingeführt, da sich immer mehr Altmeister anmelden, die vor 65 oder 70 Jahren ihren Meister gemacht haben“, erklärte eine Sprecherin. Die Zahl der Jubilare bilde allerdings nicht die tatsächliche Zahl der Altmeister in der Region wider, da die Veranstaltung der Kammer freiwillig sei.