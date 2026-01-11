Topspiel, Zweiter gegen Dritter: Gegen Düren gibt es für die Volleys ein extrem enges Match. Am Ende entscheidet erneut der Tie-Break.

Berlin - Die BR Volleys nehmen nach einem weiteren Sieg gegen einen direkten Rivalen Kurs auf die Tabellenspitze der Bundesliga. In der heimischen Max-Schmeling-Halle besiegte der deutsche Meister die SWD powervolleys Düren in einem spannenden Match mit 3:2 (24:26, 26:24, 25:16, 18:25, 15:11). Mit dem Erfolg festigten die Berliner Platz zwei und können nun Tabellenführer Lüneburg angreifen.

Die vergangenen beiden Partien zwischen beiden Teams waren jeweils in den Tie-Break gegangen. Im Liga-Hinspiel hatte Düren den Fehlstart der Berliner perfekt gemacht. Auch am Sonntag war der erste Satz eng. Die Hausherren lagen immer wieder knapp vorn, konnten sich aber nicht absetzen. Düren zog vorbei und holte sich das 1:0. Beim Satzball ließen die Volleys zum sichtbaren Ärger von Geschäftsführer Kaweh Niroomand einige gute Chancen auf den Ausgleich aus.

Bankspieler helfen Volleys

Die Berliner, bei denen Mittelblocker Nehemiah Mote nach längerer Verletzungspause in den Kader zurückkehrte, fanden den besseren Start in Durchgang zwei. Nationalspieler Moritz Reichert stellte mit einem präzisen Schlag auf 8:5. Die Gäste ließen nicht locker und gingen in Führung. Doch die Berliner wehrten zwei Satzbälle ab. Per Ass sorgte Reichert für das 1:1.

Die eingewechselten Nolan Flexen und Daniel Malescha brachten den Hausherren frischen Wind. Den dritten Satz dominierten die Berliner, ehe Düren im vierten Satz den Spieß umdrehte. Wieder musste der Tie-Break entscheiden.

Reichert machte zwei schnelle Punkte zum ersten Break. Die Berliner erspielten sich ein Polster und gaben es nicht mehr ab. Malescha verwandelte den Matchball. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) treten die Volleys bei Aufsteiger SV Warnemünde an.