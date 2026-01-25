Gefahr auf den Straßen: Überfrierende Nässe und gefrierender Regen sorgen für tückische Glätte. Wo in der Nacht auf Montag Vorsicht geboten ist.

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis auf Sachsens Straßen. Bis in die frühen Morgenstunden des Montags bestehe wegen überfrierender Nässe oder gefrierenden Regens hohe Glättegefahr in Teilen des Landes. Betroffen sind laut Wetterdienst die Kreise Leipzig, Meißen, Mittelsachsen, Nordsachsen sowie die Stadt Dresden. Glatt werden kann es auch in den Kreisen Bautzen und Görlitz. Die Warnung gilt voraussichtlich bis etwa 03.00 oder 04.00 Uhr.

Während in Nord-, Mittel- und Ostsachsen in der Nacht eher Schneeregen oder gefrierender Regen fallen soll, prognostizieren die Meteorologen für den Leipziger Raum bis in die Westhälfte teils mehrere Zentimeter Neuschnee. Auch tagsüber soll es demnach am Montag weiter schneien. Dabei bestehe weiter verbreitet Glättegefahr.