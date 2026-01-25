Nach Verlängerung kann sich Alba Berlin daheim doch noch gegen Bamberg durchsetzen. Und das trotz einer desolaten Wurfquote aus der Distanz.

Berlin - Alba Berlin hat einen wichtigen Heimsieg geholt und damit den Sprung auf Platz zwei in der Basketball-Bundesliga geschafft. Die Berliner gewannen gegen die Bamberg Baskets nach Verlängerung 87:82 (76:76, 38:37). Vor 8.281 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Jack Kayil mit 24 Punkten und Martin Hermannsson mit 19 Punkten die besten Berliner Werfer.

Trainer Israel Gonzalez musste wegen Knieproblemen auf Flügelspieler Sam Griesel verzichten. Dafür war Alex O’Connell nach überstandener Verletzung wieder dabei. Die Gastgeber starteten gut in die Partie und trafen gleich die ersten beiden Drei-Punkt-Würfe. Aber Bamberg agierte sehr physisch mit vielen Fouls und störte so erfolgreich den Spielfluss.

Alba muss in die Verlängerung

So lief Alba zunächst einem knappen Rückstand hinterher. Die Berliner standen oft an der Freiwurflinie und kamen von dort zu ihren Punkten. Denn aus dem Spiel heraus ging bei ihnen wenig. So fand bei 15 Distanzwürfen in Serie in der ersten Hälfte kein einziger den Weg in den Korb. Zumindest stimmte die Defensivarbeit, Mitte des zweiten Viertels holten sich die Gastgeber die knappe Führung zurück.

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel verkrampft, die Fehlerquote war auf beiden Seiten hoch. Alba konnte sich Mitte des dritten Abschnittes leicht auf 48:41 absetzen. Es blieb dennoch eng. 1,8 Sekunden vor Ende glich Ibi Watson zum 76:76 für Bamberg aus. In der Verlängerung zitterte sich Alba aber dann doch noch zum Sieg - dank der starken Nerven von Kayil.