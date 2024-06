Berlin - Die frühere Bremer Familien- und Jugendsenatorin Anja Stahmann (Grüne) soll neue Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium werden. In Regierungskreisen wurden am Montag entsprechende Informationen von „Süddeutsche Zeitung Dossier“ bestätigt.

„Sie ist eine exzellente Kennerin der Themen des Ministeriums. Frau Stahmann bringt die notwendige Führungs- und Verwaltungserfahrung mit“, hieß es. Die 56-Jährige folgt dem Bericht der „Süddeutschen“ zufolge auf Staatssekretärin Margit Gottstein (63, ebenfalls Grüne). Ein Sprecher des Familienministeriums sagte auf Anfrage, Gottstein werde aus persönlichen Gründen zum 1. Juli in den einstweiligen Ruhestand versetzt. „Eine Nachfolge wird dem Bundeskabinett zeitnah vorgeschlagen und steht seit längerem fest.“