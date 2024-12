Ein aggressiver Hund reißt sich von seiner Leine los und greift Polizisten an. Diese greifen zur Waffe.

Polizisten haben in Berlin-Marzahn auf einen Hund geschossen, der auf sie losgegangen war. (Symbolbild)

Berlin - Polizisten haben in Berlin-Marzahn bei einem Einsatz einen Belgischen Schäferhund erschossen. Das Tier hatte sich von der Leine gerissen und die Polizisten angegriffen, wie die Polizei Berlin mitteilte. Demnach hatte der Hund am Samstagabend zunächst bei einem Einsatz wegen „häuslicher Gewalt“ einer Polizistin in den Arm gebissen. Er war nach dem Vorfall bei seinem Halter geblieben, wie es hieß.

Wenige Stunden später alarmierten Zeugen demnach die Polizei, weil derselbe Hund - angeleint an einem Ast im Innenhof - sich aggressiv verhielt. Er war laut Polizei unruhig, bellte ununterbrochen und reagierte vor allem auf Knallgeräusche von Feuerwerk aus der Ferne. Auch auf die Polizisten reagierte er den Angaben zufolge aggressiv, und selbst Fachleute konnten ihn nicht beruhigen.

Schließlich gelang es dem Schäferhund, sich von der Leine zu reißen. Als er Polizisten angriff, stoppten diese die Attacke den Angaben zufolge mit ihren Dienstwaffen. Der Hund starb laut Polizei infolge der Schüsse.