In Cuxhaven will der Motorradclub Bandidos laut der Polizei ein neues Clubhaus eröffnen. Die Beamten wollen deshalb Präsenz zeigen und kündigen Maßnahmen an.

Die Polizei will am Wochenende wegen der Bandidos-Clubhauseröffnung in Cuxhaven Präsenz zeigen. (Symbolbild)

Cuxhaven - Wegen der Eröffnung eines neuen Clubhauses der Rockergruppe Bandidos-MC stellt sich die Polizei in Cuxhaven auf einen größeren Polizeieinsatz ein. „Wir sind am Wochenende mit verstärkter Polizeipräsenz im Einsatz und werden intensive Kontrollen durchführen“, sagte der Einsatzleiter der Polizei, Bastian Schwarzat, in einer Mitteilung. Die Polizei in Cuxhaven wird dazu nach eigenen Angaben von Kräften anderer Dienststellen unterstützt. Zuvor hatte die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.

Die Beamten kündigten an, es solle unter anderem vermehrt Verkehrskontrollen geben. „Wir werden hierbei keinerlei Machtdemonstrationen oder strafbares Verhalten tolerieren und entsprechend konsequent dagegen vorgehen“, sagte der Einsatzleiter. Die Polizei wolle auch „andere Aktivitäten im gesamten Stadtgebiet“, etwa von anderen Motorradclubs, im Blick behalten. Einschränkungen sollen für Anwohner und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden, hieß es.

Nach früheren Angaben des Landeskriminalamtes in Hannover stehen Dutzende Rockergruppen und rockerähnliche Gruppierungen in Niedersachsen unter Beobachtung der Polizei. International agierende Motorradclubs werden immer wieder mit Drogenhandel und anderen Delikten in Verbindung gebracht.