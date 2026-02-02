Polizeiaktion in Sonneberg: Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, seit knapp zwei Jahren Drogen verkauft zu haben.

Sonneberg - Mit Durchsuchungen in Sonneberg ist die Polizei gegen drei mutmaßliche Drogendealer vorgegangen. Die beiden Männer und eine Frau im Alter von 39 bis 55 Jahren sollen seit April 2024 illegale Drogen in Sonneberg verteilt haben, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstag wurden zwei Objekte durchsucht. Verschiedene Drogen seien beschlagnahmt worden. Ob die Verdächtigen festgenommen wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.