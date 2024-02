Bad Köstritz - In einem Zufluss der Weißen Elster in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) fanden Einsatzkräfte am Dienstag blau gefärbtes Wasser. Mehrere Feuerwehren versuchten zu verhindern, dass das blaue Wasser in die Weiße Elster überlief, wie die Polizei Gera am Mittwoch mitteilte. Das klappte demnach aber nicht in Gänze.

Die Beamten nahmen Wasserproben, die nun ausgewertet werden sollen, hieß es. Hinweise legen als Verursacher demnach eine ortsansässige Firma nahe. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an.