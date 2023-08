Bremen - Bis zu dem Schulbeginn im Land Bremen am 17. August sollen in der Stadt Bremen rund 70 Schulwegbanner angebracht werden. Mit den Bannern sollen Fahrerinnen und Fahrer angehalten werden, sich in der Nähe von Schulen rücksichtsvoll zu verhalten und die Verkehrsregeln zu wahren, wie die Polizei mitteilte. „Das sind gute Eyecatcher“, sagte ein Sprecher. Auf den Bannern steht beispielsweise „Vorsicht! Schulbeginn! Rücksicht!“. Der Sprecher sagte, der Einsatz der Banner habe sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt. Laut Polizei sind in den nächsten Wochen zudem Kontrollen geplant.