Polizei: Drei Tote bei Verkehrsunfall in Niedersachsen

Salzhemmendorf - Bei einem Verkehrsunfall nahe Salzhemmendorf in Niedersachsen sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geht es um ein Auto mit fünf Insassen, von denen drei tödlich verletzt worden seien. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Die Polizei sprach von einem Unfall, der am späten Nachmittag auf einer Landstraße nahe des Humboldtsees passiert sei. Details waren zunächst nicht bekannt.