Potsdam/Berlin - In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Polizisten Kokain versteckt in Bananenkisten entdeckt. Bislang seien rund 300 Kilogramm Rauschgift fest- und sichergestellt worden, hieß es von der Polizei in Potsdam. Am Montagabend habe es einen Drogenfund in einer Filiale gegeben. Daraufhin seien Prüfungen in Berlin und in vier Brandenburger Landkreisen - in Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz - veranlasst worden.

Die Lieferungen stammen den Angaben zufolge alle aus einem Logistikzentrum im Land Brandenburg. Wie viele Supermärkte genau betroffen sind, ist demnach noch nicht klar. Die Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Landeskriminalamt Brandenburg übernommen.