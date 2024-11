In einem Einkaufszentrum in Zeitz ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Vor allem ein Schnäppchenmarkt ist betroffen. Eine Brandschutzmauer konnte offenbar Schlimmeres verhindern.

Zeitz - In einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Zeitz (Burgenlandkreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Eine Brandschutzmauer habe ein Übergreifen der Flammen auf weitere Geschäfte in dem Gebäudekomplex verhindert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand sei demnach in der Nacht in einem Schnäppchenmarkt ausgebrochen. In dem Gebäudekomplex befinden sich auch ein Discounter und eine Bäckerei. An einem angrenzenden Fitnessstudio platzten einige Fensterscheiben durch die Hitze. Auch der Supermarkt sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Landkreis warnte per App vor Rauchentwicklung

Die Polizei teilte mit, dass Kriminaltechniker jetzt zunächst die Brandursache ermitteln sollten. Die Kriminalpolizei ermittele wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, es werde aber ein hoher sechsstelliger Betrag erwartet. Statiker müssten zudem das Gebäude prüfen. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in der Nacht gegen drei Uhr aus. In der Spitze seien bis 65 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Der Burgenlandkreis hatte die Bevölkerung über das Warnsystem Katwarn aufgefordert, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Morgen wurde die Warnung aufgehoben.