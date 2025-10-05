In einer Gartenanlage in Mansfeld brennt eine Laube ab. Die Polizei entdeckt Spuren an weiteren Lauben.

In der Nacht zu Sonntag versuchten unbekannte Täter, mehrere Gartenlauben in Brand zu setzen. (Symbolbild)

Mansfeld - Die Polizei in Mansfeld-Südharz ermittelt wegen Brandstiftung in einer Gartenanlage. Unbekannte Täter steckten laut Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Gartenlaube in Mansfeld in Brand, die ausbrannte.

Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen verhindert. Zudem sei in der Nähe in zwei weiteren Lauben brennbare Flüssigkeit verschüttet worden. Die Täter hätten auch hier versucht, die Lauben in Brand zu setzen.