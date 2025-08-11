Ein Mann flüchtet mit einem Mietwagen vor einer Polizeikontrolle, steigt aus und läuft zu Fuß weiter. Die Polizei holt ihn ein und fährt ihn an. Später finden die Beamten Drogen im Auto.

Berlin - Polizisten haben einen 22-Jährigen nach einer Verfolgung in Berlin-Gesundbrunnen angefahren. Der Mann stürzte und erlitt Hautabschürfungen, lehnte aber eine Behandlung ab, wie die Polizei Berlin am Sonntagabend mitteilte.

Eine Verkehrsstreife hatte den 22-Jährigen, der mit vier weiteren Menschen in einem Mietwagen saß, in der Nacht zum Sonntag kontrollieren wollen, wie es hieß. Der junge Mann habe beschleunigt und die Flucht ergriffen. Andere Autofahrer mussten dem Auto laut Polizei teilweise ausweichen. An einer Einmündung sei der 22-Jährige zu Fuß weiter geflüchtet, als die Polizisten ihn einholten und anfuhren.

Die Polizei spricht beim 22-Jährigen von einem mutmaßlichen Drogenhändler. Im Mietwagen fanden die Beamten demnach ein kleines Gefäß mit Kokain. Sie verdächtigen ihn, selbst unter Drogen gestanden zu haben. Er kam für eine Blutentnahme zwischenzeitlich in Gewahrsam. Außerdem habe der Mann keinen Führerschein. Wegen des Anfahrens ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.