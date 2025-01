Ein Tiramisu-Diebstahl in Leipzig hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun nahmen Polizisten eine mutmaßliche Täterin am Flughafen fest.

Polizisten haben eine 31-Jährige am Flughafen festgenommen. (Symbolbild)

Leipzig - Polizisten haben am Flughafen Leipzig/Halle eine mutmaßliche Tiramisu-Diebin gestellt. Die 31-Jährige soll in zwei kuriosen Fällen im September und Oktober vergangenen Jahres unter anderem Tiramisu aus einem Leipziger Restaurant gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln gegen die Frau in mehreren Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte wegen anderer Fälle aufgrund von Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen die Frau beantragt. Ende Dezember wurde sie den Angaben nach auf dem Weg in den Urlaub bei einer Grenzkontrolle am Flughafen Leipzig/Halle festgenommen und kam in Untersuchungshaft.