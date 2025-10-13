Ein 30-Jähriger liefert sich in Berlin-Mitte eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und fährt mehrere Verkehrsschilder um. In seinem Auto finden die Polizisten einen der Gründe für seine Flucht.

Berlin - Nach einer Verfolgungsjagd durch Berlin-Mitte hat die Polizei einen Raser ohne Führerschein festgenommen - in seinem Auto hat sie anschließend Betäubungsmittel gefunden. Alarmiert wurde die Polizei am Sonntagmittag, wie es hieß. Als der 30-Jährige geflüchtet sei, sei er durch einen verkehrsberuhigten Bereich gerast, habe mehrere rote Ampeln ignoriert sowie Verkehrsschilder umgefahren.

Fußgänger mussten den Angaben zufolge ausweichen, verletzt wurde aber niemand. Schließlich stieg der Mann aus und lief auf einen Friedhof, wo Polizeikräfte ihn dank Hinweisen von Passanten fanden und festnahmen. Einen Führerschein besaß der Mann nicht, dafür fand die Polizei bei einer Durchsuchung Drogen in seinem Fahrzeug, wie es hieß.