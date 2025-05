Heinade - Nach mehreren Bränden im Landkreis Holzminden hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 28-Jährige stehe im Verdacht, für mehrere Brände verantwortlich zu sein, bei denen zusammengerechnet ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden sein soll, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Morgen mitteilte.

Mehrere Brände seit Anfang des Jahres

Seit Anfang des Jahres brachen laut Staatsanwaltschaft im Bereich der Gemeinde Heinade immer wieder Feuer aus. So etwa an einem Holzunterstand auf einem Sportplatz, in einer Grillhütte oder in einem leerstehenden Wohngebäude. Die Suchaktionen nach einem Brandstifter, bei denen unter anderem auch ein Hubschrauber und eine Drohne eingesetzt wurden, verliefen zunächst erfolglos.

Am Montag konnte dann schließlich ein 28 Jahre alter Verdächtiger ermittelt werden. Seine Wohnung wurde durchsucht und er wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder entlassen. Gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft weiter ermittelt.