Ein Unbekannter bezahlt mit Falschgeld, nur wenige Wochen später erscheint er wieder in dem Geschäft. Dann wird er erkannt, seine Wohnung wird durchsucht - und die Polizei macht einen großen Fang.

Bückeburg - Falschgeld im Wert von rund 78.000 Euro hat die Polizei beim Durchsuchen einer Wohnung in Bückeburg gefunden. Anfang August habe ein bis dahin Unbekannter in einem Bückeburger Discounter mit einer gefälschten 50-Euro-Banknote bezahlt, teilte die Polizei mit. Die Fälschung wurde erkannt, die Polizei stellte den Geldschein sicher.

Bei der Suche nach dem Verdächtigen halfen Videoaufzeichnungen zunächst nicht weiter, Ende August kam der Mann jedoch erneut in das Geschäft - und wurde wiedererkannt.

Die Polizei wurde alarmiert, die Beamten stellte die Identität des Mannes fest: Es handelte sich um einen 33-Jährigen. Anfang Oktober erließ das Amtsgericht Bückeburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung beschlagnahmten die Beamten ein Mobiltelefon und rund 78.000 Euro Falschgeld.