Das Spiel Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus hat eine gewisse Brisanz. Deshalb wird der Test ohne Fans stattfinden.

Cottbus'-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (l) und Dynamo-Trainer Thomas Stamm stehen sich in der Länderspielpause in einem Testspiel gegenüber.

Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist FC Energie Cottbus nutzen die Länderspielpause für ein Testspiel. Die Partie wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden ausgetragen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Aus sicherheitsrelevanten Vorgaben und auf Wunsch beider Trainer findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.