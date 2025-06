Versteckt in Bananenkisten liegt Kokain. Diese Entdeckung machen seit mehreren Stunden Ermittler in Supermärkten in Berlin und Brandenburg. Vermutet werden viele Kilogramm.

In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg sollen Ermittler versteckte Drogen in Bananenkisten gefunden haben. (Symbolbild)

Potsdam/Berlin - In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Polizisten Kokain versteckt in Bananenkisten entdeckt. Gestern Abend habe es einen Fund in einer Berliner Filiale gegeben, teilte eine Polizeisprecherin in Potsdam mit. Daraufhin seien Durchsuchungen in mehreren Berliner Bezirken und in vier Brandenburger Landkreisen - in Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz - veranlasst worden.

Mehr als 200 Kilogramm der Drogen wurden bislang sichergestellt, wie die „Berliner Zeitung“ und die „B.Z.“ berichteten. Die Polizeisprecherin bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die Ermittlungen habe die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamtes Brandenburg und des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg übernommen.