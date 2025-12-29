Es grenzt an ein Weihnachtswunder: Fast wäre ein junger Mann von einem Zug überfahren worden – doch er hat Glück.

Bremen - Ein Flaschensammler ist in Bremen fast von einem Zug überfahren worden. Der Lokführer bremste und der 27-Jährige konnte sich so gerade noch von den Gleisen retten, wie die Bundespolizei mitteilte. Niemand wurde verletzt.

Der ICE aus Karlsruhe fuhr an Heiligabend gerade in den Hauptbahnhof ein, als der Lokführer einen Menschen in den Gleisen bemerkte. Er leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug wurde so langsam, dass sich der Flaschensammler im letzten Moment in Sicherheit bringen konnte. Anschließend sei der Mann vom Beinsteig geflohen.

Ein speziell geschulter Fahnder sah Aufnahmen von dem Vorfall und erkannte den Mann Stunden später in der Bahnhofshalle. Er gestand, die Gleise verbotenerweise betreten zu haben.