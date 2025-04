Der sogenannte Car-Freitag ist ein Szenetreffen für Autoliebhaber. Die Polizei in Sachsen-Anhalt kündigt Kontrollen an.

Magdeburg - Zum sogenannten Car-Freitag will die Polizei in Sachsen-Anhalt heute verstärkt im Land unterwegs sein. Die Polizei werde die „Fahrzeugtunerszene genauer in Augenschein nehmen und umfangreich kontrollieren“, kündigte das Innenministerium bei der Plattform X an.

Die Polizeiinspektion Magdeburg teilte demnach mit, dass sie besonders im Harz im Einsatz sein werde. „Genießt eure Leidenschaft verantwortungsbewusst u. haltet euch an die Regeln! Gemeinsam sorgen wir für Sicherheit auf den Straßen.“

Hintergrund sind die traditionellen Treffen der Tuningszene, die am Karfreitag vielerorts stattfinden. In Sachsen-Anhalt gibt es sie vor allem im Harz, in Blankenburg sowie entlang der Landesstraße 96 und rund um die Rappbodetalsperre.