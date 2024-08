Osnabrück - Nach dem Eingang von Bombendrohungen an zwei Schulen in Osnabrück hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Drohung sei am Morgen per Mail bei der Integrierten Gesamtschule (IGS) Eversburg und der Gesamtschule Schinkel eingegangen, teilte die Polizei mit. Die Schulen seien daraufhin kontrolliert worden. Auch die Drohmails wurden demzufolge auf ihre Ernsthaftigkeit untersucht, mit dem Ergebnis, dass es sich um keine echte Drohung handelte.

In und an den Schulgebäuden seien bei der Überprüfung keine Auffälligkeiten festgestellt worden, hieß es. Die Schulleitung der IGS Eversburg habe die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Der Schulbetrieb an der Gesamtschule Schinkel laufe wie gewohnt weiter.

Gleichgelagerte Fälle gab es laut Polizei jüngst bereits in Peine, Bremen und Sachsen-Anhalt. Auch dort habe es sich um Fake-Bombendrohungen gehandelt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.