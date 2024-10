Tesla-Gegner besetzen seit Mittwochnachmittag einen Bagger in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide, um Bauarbeiten zu behindern. (Archivbild)

Grünheide - Nach stundenlangem Einsatz hat die Polizei am Vormittag einen von zwei Besetzern von einem Bagger in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin geholt. Die Polizei ging dabei mit einer Leiter und einem Seil vor. Ein dritter Aktivist war zuvor bereits eigenständig vom Bagger gestiegen. Bis zum Morgen hatten sie auf dem Baufahrzeug ausgeharrt.

Die drei unbekannten und schwarz vermummten Menschen besetzten den Bagger am Mittwochnachmittag und blockierten damit Erdarbeiten. Die Polizei setzte in der Nacht Pfefferspray gegen andere Aktivisten ein, die mehrmals versucht haben sollen, einen Bauzaun zu überwinden. Seit vielen Monaten gibt es in Grünheide immer wieder Protestaktionen und Demonstrationen gegen das einzige europäische Tesla-Werk von Elon Musk.