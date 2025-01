Polizisten wurden in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain mit Pyrotechnik angegriffen. (Symbolbild)

Berlin - In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain, wo ein noch zum Teil von Linksextremisten besetztes Haus steht, sind Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. In der Nacht zu Donnerstag zündeten vermummte Menschen auf der Straße mehrere Tannenbäume an, wie die Polizei miteilte.

Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie nicht löschen, weil mehrere Vermummte auf den umliegenden Hausdächern zu sehen waren und die Feuerwehrleute Angriffe befürchteten. Eine mit spezieller Schutzkleidung ausgerüstete Hundertschaft der Polizei wurde alarmiert und beim Erscheinen „gezielt mit Pyrotechnik angegriffen“. Als der Beschuss nach einer Viertelstunde endete, löschten die Polizisten das Feuer.