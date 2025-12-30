Mit zwölf Kilo Explosivmasse im Kofferraum erwischt – warum ein 22-Jähriger jetzt mehr als nur ein Bußgeld erwartet.

An der Grenze zu Polen hat die Bundespolizei erneut etliche junge Männer mit illegalem Feuerwerk erwischt. (Symbolbild)

Görlitz - Die Bundespolizei hat in Ostsachsen eine Vielzahl verbotener Böller kassiert. So hatte ein 22-Jähriger aus Niesky zwei Feuerwerksbatterien der Klasse F3 mit jeweils zwölf Kilogramm Nettoexplosivmasse sowie Knaller der Kategorie F4 im Kofferraum, als er aus Polen über die Grenze kam, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf berichtete. Für Feuerwerk dieser Kategorien braucht man in Deutschland eine besondere Genehmigung.

Am Grenzübergang in Bad Muskau ertappten Beamte zwei junge Männer mit 132 Böllern der Kategorie F3. Ebenso erging es einem 20-Jährigen mit 18 Böllern in Görlitz. Bei einer weiteren Kontrolle fanden die Bundespolizisten im Kofferraum des Wagens eines 21-Jährigen eine Packung mit 20 Böllern.

In allen Fällen wurde das Feuerwerk eingezogen. Den Betroffenen drohe nun ein Bußgeld, hieß es. In dem Fall des Mannes aus Niesky sei sogar ein Strafverfahren eingeleitet worden.