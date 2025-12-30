Berlin - Unbekannte haben im Norden von Berlin zwei Transporter angezündet. Ein Zeuge bemerkte die brennenden Autos in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Reinickendorf und rief die Feuerwehr, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Transporter gehörten demnach zu einem Logistikunternehmen für Medizinprodukte. Was genau in den Wagen gelagert war, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt.